Marc Coucke laat op stage zien dat ook hij ooit heeft gevoetbald

Is er iets wat Marc Coucke niet kan? De voorzitter van RSC Anderlecht is met zijn team mee op stage in het Spaanse San Pedro del Pinatar en liet zich langs de rand van het veld verleiden tot enkele technische hoogstandjes. Eerst succesvol zakenman, daarna parttime schlagerzanger en nu schijnbaar ook een begenadigd voetballer! De voorzitter maakt van de stage gebruik om uitgebreid kennis te maken met zijn nieuwe trainer en voerde in de loop van de training meerdere gesprekken met zijn technische staf.