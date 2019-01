Ouders gepest meisje krijgen koude douche: "Wilden duidelijk maken dat je je niet moet neerleggen bij pesten"

Halle - Het Heilig Hart&College is voor de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken in een geval van pesten op school. De ouders van het gepeste meisje hadden de school gedagvaard en een schadevergoeding van 3.000 euro geëist.

De problemen voor Y.V. begonnen toen ze in het vijfde jaar verzorging zat in het Heilig Hart&College. Y werd het mikpunt van spot en werd gepest door haar klasgenoten. Gesprekken vielen stil in haar aanwezigheid en ze gaf aan dat ze geïntimeerd werd. Ze veranderde van studierichting in dezelfde school, maar toen het pesten nog niet ophield, bleef Y. uiteindelijk thuis. Dit schooljaar hervatte Y.V. de lessen in een andere school in Halle en schijnt alles beter te vlotten.

Haar ouders stapten echter naar de rechtbank toen ze interne mails onder ogen kregen. Volgens de ouders had de school onvoldoende ingegrepen en had ze de klachten niet ernstig genomen. De ouders eisten een schadevergoeding van 3.000 euro.

De school ging voor de vrijspraak. Op het proces toonde de advocaat van de school aan dat er wel degelijk stappen waren gezet. Zo werd de klasindeling veranderd en werd het CLB ingeschakeld. Het meisje werd persoonlijk opgevolgd en kon een weerbaarheidscursus volgen. Volgens de advocaat ging het meisje op dat moment door een persoonlijk moeilijke periode en moet er een onderscheid worden gemaakt tussen pestgedrag en pestgevoel.

Ontgoocheld

Gisteren deed de correctionele rechtbank van Brussel een uitspraak in de zaak. Het Heilig Hart&College werd vrijgesproken van belaging en had volgens de rechter voldoende inspanningen gedaan om het pesten te stoppen.

“Uiteraard is er ontgoocheling. We wachten nu de teksten van het vonnis af om te zien of de familie nog in beroep wenst te gaan”, aldus advocaat Hans Deneyer. “Voor de ouders was het vooral belangrijk een statement te maken dat men zich niet moet neerleggen bij pesterijen.”