Vrouw & Maatschappij boos: te weinig vrouwen bij lijsttrekkers CD&V

De roep van de CD&V- vrouwen om meer vrouwelijk talent bovenaan de lijsten te plaatsen, heeft geen gehoor gekregen. De partij keurde gisteren opnieuw enkele lijsttrekkers goed, onder wie welgeteld nul vrouwen. “Dit is niet wat we hadden verwacht”, zegt CD&V-beweging Vrouw & Maatschappij.

CD&V maakt als eerste partij nagenoeg al haar lijsttrekkers bekend voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van mei. Enkel de officiële bekendmaking dat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen zal trekken, laat nog even op zich wachten. Hij zou nog wat tijd nodig hebben, al twijfelt er binnen de partij niemand aan dat De Crem op één zal staan voor de stembusslag op 26 mei.

De titelvoerend burgemeester van Aalter had nochtans aangegeven zich helemaal te zullen toespitsen op zijn gemeente. Maar met de val van de regering en zijn promotie tot topminister, liggen de kaarten plots helemaal anders. De Crem loopt voor het eerst sinds lang in de kijker en de partij wil dat electoraal potentieel ten volste benutten.

Amper drie op veertien vrouwen

De retour van De Crem heeft wel gevolgen voor het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke lijsttrekkers. Nu zijn slechts drie van de veertien lijsttrekkers vrouw. Bij de verkiezingen van 2014 waren dat er nog vijf.

De lobbycampagne van CD&V-beweging Vrouw & Maatschappij om meer vrouwen op één te zetten, blijft dus ­zonder gevolg. De reactie is er dan ook een van teleurstelling. “We hebben er dag en nacht aan gewerkt, maar tevergeefs. Dit is niet waarop we gehoopt hadden”, zegt voorzitster Liesbeth ­Maris.

De partijtop sust. Op het nationale hoofdkwartier wijst men op enkele nieuwe maatregelen die voor een betere balans moeten zorgen. Zo moeten in provincies waar geen enkele vrouwelijke lijsttrekker is, de nummers twee én drie op zeker één van beide lijsten vrouwen zijn. En ook voor eerste opvolgersplaatsen wordt een inspanning gevraagd.

Geen slechte maatregelen, vindt Maris, maar ze blijft sceptisch. “We gaan er in ieder geval over waken dat die nieuwe richtlijnen daadwerkelijk worden ge­realiseerd”, zegt ze.

“Meer vrouwelijke ministers”

En daar blijft het niet bij. De vrouwenbeweging zal “vijf jaar lang op dezelfde nagel kloppen” om vrouwen zichtbare posities te geven. “Hilde Crevits, Joke Schauvliege en Bianca Debaets zijn ook niet zomaar uit de lucht komen vallen”, zegt Maris. “Het klaarstomen van politieke voortrekkers, zowel mannen als vrouwen, vergt inspanningen en een blik op langere termijn.”

Op heel korte termijn richten de CD&V-vrouwen alle pijlen op de laatste nog in te vullen lijsttrekker: die van de Kamerlijst in Brussel. Al is dat niet ­meteen de meest zichtbare positie in het Vlaamse politieke landschap.

Het komt er daarom op aan om voldoende vrouwen in leidende posities te installeren in volgende legislaturen, zo gaat de redenering. “Want hoe meer vrouwelijke ministers, hoe meer vrouwelijke lijsttrekkers en vice versa”, zegt Maris.

Zij trekken al zeker de lijst

West-Vlaanderen:Hendrik Bogaert (federaal) en Hilde Crevits (Vlaams)

Oost-Vlaanderen: Joke Schauvliege (Vlaams)

Antwerpen: Servais Verherstraeten (federaal) en Koen Van den Heuvel (Vlaams)

Vlaams-Brabant: Koen Geens (federaal) en Peter Van Rompuy (Vlaams)

Limburg: Wouter Beke (federaal) en Lode Ceyssens (Vlaams)

Brussel: Bianca Debaets (Brussels Parlement) en Benjamin Dalle (Vlaams)

Europa: Kris Peeters