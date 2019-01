Magistraat pessimistisch over toekomst van veroordeelde zedencriminelen: “Ik geloof niet dat tienerpooiers hun leven kunnen beteren”

De heisa rond rapper Soufiane Eddyani, die in een nieuw lied de veroordeelde tienerpooier Bilal A. verdedigde, heeft één voordeel, zo zegt de Antwerpse magistraat mensenhandel Els Traets. Dat het de problematiek weer aan de kaak stelt. Opvallend minder optimistisch is ze over een tweede kans voor veroordeelde tienerpooiers. “Als je zo weinig normbesef hebt, zie ik niet in hoe je weer op het rechte pad kan geraken.”