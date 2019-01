Thuis een schat, op het veld plots een ettertje: waarom agressie tijdens het sporten zo herkenbaar is

Thuis is hij een schat, op het tennisveld één brok frustratie en agressie. De woede-uitbarstingen van Frederik in het VTM-programma Hoe Zal Ik het Zeggen zijn herkenbaar voor veel sporters. Volgens psychologen het ­gevolg van de te hoge druk die ook amateursporters zichzelf kunnen opleggen of ervaren van buitenaf. “Jammer, want zo verliezen ze ook het plezier van sporten.”