Hamas arresteert 45 Palestijnen die collaboreerden met Israël

De militante islamistische Palestijnse beweging Hamas heeft in de Gazastrook 45 Palestijnen gearresteerd omdat ze ervan verdacht worden samen te hebben gewerkt met Israël. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Gazastrook dinsdag bekend.

Het ministerie publiceerde een video op Facebook van enkele gedetineerden die bekenden te hebben samengewerkt met het Israëlische veiligheidsagentschap Shin Bet.

Eyad al-Bozzom, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Gaza, zei in een persverklaring dat de arrestaties komen na een mislukte Israëlische missie in Gaza half november, waarbij een Israëlische legerofficier en zeven Hamas-militanten werden gedood. Of de verdachten meewerkten aan die operatie is niet duidelijk.

Volgens Al-Bozzom is er momenteel nog onderzoek naar de verdachten. “We sturen een boodschap naar de bezetter en al diens medewerkers dat wij die in onze greep hebben en dat ons veiligheidsapparaat al hun activiteiten kan verijdelen.”

In november nog veroordeelde Hamas vijf mannen en zes vrouwen ter dood omdat ze met Israël zouden hebben samengewerkt.