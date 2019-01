“Ze zat voor mij in Cinema Berchem Palace. Een aantrekkelijke vrouw met lang haar. Stilletjes ben ik naast haar gaan zitten.” Nog geen zeventien was Maria Van den Abeele (94) toen Alexander Vandenbulcke (98) haar het hof maakte. Gisteren vierden ze hun 75ste huwelijksverjaardag.

Maria en Alexander stapten op 8 januari 1944 in het huwelijksbootje. “Het was oorlogstijd. Taxi’s reden er niet. We zijn te voet, arm in arm, naar het toenmalige gemeentehuis van Berchem gewandeld ...