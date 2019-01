Tottenham klopt Chelsea met het kleinste verschil in heenmatch halve finale Carabao Cup

Drukke dagen over het Kanaal. Tottenham en Chelsea mochten vanavond hun derde wedstrijd van het prille kalenderjaar afwerken met de heenmatch van de halve finale van de Carabao Cup op het programma. De Spurs trokken aan het langste eind: 1-0 tegen stadsgenoot Chelsea.

De Carabao Cup - ook bekend als de League Cup - is het kleine broertje van de FA Cup en duidelijk de minst belangrijke competitie. Maar als je dan als Londonse clubs in de halve finale sukkelt en tegen elkaar moet uitkomen, dan is er weinig ruimte voor improvisatie. En dus verschenen bij Tottenham alle grote namen aan de aftrap, inclusief Toby Alderweireld en Harry Kane. Voor Kany was het meer dan 1200 dagen geleden dat hij nog eens aan een wedstrijd van de League Cup had deelgenomen. Doelman Lloris kreeg wel rust. De Argentijn Gazzinaga was zijn vervanger.

Bij Chelsea werd Eden Hazard in de punt van de aanval gedropt. Geen Morata of Giroud, ook Cesc Fabregas kwam niet voor in de plannen van coach Sarri.

Tottenham nam duidelijk de betere start. De Koreaan Sol had zich al enkele keren bedrijvig getoond maar toch was het tot het half uur wachten op het eerste doelpunt. Kane werd door de buitenspelval geloodst en door doelman Kepa genadeloos onderuit gehaald. Penalty! Of toch niet want de lijnrechter had voorafgaand buitenspel gesignaleerd. Kluifje voor de VAR die oordeelde dat Kane geen buitenspel stond en de strafschop volledig terecht was. De Engelse topschutter liet de kans niet liggen en liet doelman Kepa kansloos.

GOAL | Na tussenkomst van de VAR krijgen de Spurs een strafschop, Harry Kane knalt hem onhoudbaar binnen!



? #TOTCHE pic.twitter.com/qXxjQ4zsaJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) January 8, 2019

Voor Chelsea het signaal om een versnelling hoger te schakelen. Een tot dan weinig bedrijvige Hazard stelde Gazzaniga een eerste keer op de proef, de Argentijn zag een poging van Kanté op de paal uiteen spatten. Ook een afgeweken voorzet van Hudson-Odoi verdween via de vingertoppen van de Tottenham-goalie tegen het houtwerk.

Terugwedstrijd op 22/1

Chelsea ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker met Hazard die meer en meer het initiatief naar zich toetrok. Zowel Sanchez als Lamela stopten de onstopbare Rode Duivel foutief af met een gele kaart als gevolg. Ondanks het overwicht slaagde Chelsea er niet in de juiste opening te vinden, al had verdediger Christensen altijd moeten scoren toen hij een verlengde hoekschop aan de tweede paal zomaar voor het binnenduwen had.

De score wijzigde niet meer: met nog een terugwedstrijd op 22 januari op Stamford Bridge heeft Chelsea nog alle kansen om zich te kwalificeren maar een (verdiend) doelpuntje had de opdracht merkelijk makkelijker gemaakt.

Morgen staat de tweede halve finale op het programma tussen Manchester City en de verrassende derdeklasser Burton Albion.