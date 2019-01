De uitbater van de Sportbar van het stedelijk zwembad heeft de kantine, die volgens hem onrendabel is, gesloten. Het SportAG heeft een advocaat ingeschakeld en zoekt naar een tijdelijke oplossing.

