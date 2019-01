Waarom Dembélé naar China zou trekken? Hij kan er 9 miljoen euro per jaar verdienen

Mousa Dembélé staat op het punt om de derde Rode Duivel worden die naar China trekt. Al komt er met Yannick Carrasco – in beeld bij Arsenal – mogelijk eentje terug naar Europa.

Mousa Dembélé is op weg naar Beijing Sinobo Guoan, dat in 2018 vierde eindigde in de Chinese Super League en de beker won. De 31-jarige Rode Duivel wil zelf graag en bereikte al een akkoord. Het financiële plaatje – zo’n 9 miljoen euro per jaar, en dat drie jaar lang – was dan ook aanlokkelijk. Het is nog wachten tot de clubs tot een overeenkomst komen. Tottenham wil hem uiteraard verpatsen, omdat zijn contract in juni afloopt en het anders niks meer aan hem verdient. Maar voorzitter Daniel Levy, die een bod van zo’n 12 miljoen ontving, wil zoals steeds het onderste uit de kan halen. En ook de betalingen aan de verschillende makelaars – onder wie een Chinese – moeten nog volledig worden uitgeklaard.

Guoan – niet de enige Chinese geïnteresseerde – wou Dembélé een jaar geleden al, toen bleek de vraagprijs nog te hoog. Nu zou hij er de vierde buitenlander worden en ploegmaat van Braziliaans international Renato Augusto (30), de Spanjaard Jonathan Viera (29, ex-Standard) en de Congolese spits Cédric Bakambu (27), die vorig jaar voor 74 miljoen overkwam en de duurste Afrikaan ooit werd. Hoewel Guoan, dat zich kwalificeerde voor de Aziatische Champions League, opnieuw ambitieus is, is het voor Dembélé wel nog maar de vraag of hij met deze transfer nog veel ambitie kan tonen bij de nationale ploeg. Onder Roberto Martinez zat hij sowieso al vrij vast op de bank. Maar de Premier League begon op fysiek vlak nu eenmaal zijn tol te eisen.

Arsenal wil Carrasco

Intussen bekijkt Yannick Carrasco of hij, net zoals Axel Witsel afgelopen zomer, China weer kan verlaten. De 25-jarige winger kende best een goed seizoen bij Dalian Yifang, dat hij mee in eerste klasse wist te houden, maar staat open voor een mooie Europese (sub)topclub. Momenteel lopen er ­gesprekken met Arsenal. Het probleem is wel dat ze in Londen geen gekke dingen kunnen doen in de wintermercato. Een uitleenbeurt kan daarom een optie zijn.