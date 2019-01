Te duur voor België: Brighton lonkt voor ex-publiekslieveling Standard

De Qatarese topclub Al-Duhail legde de voorwaarden vast voor een eventueel vertrek van Junior Edmilson (24). Voor Belgische clubs als Anderlecht, Antwerp en AA Gent is hij te duur, maar Premier League-club Brighton ziet wel wat in de Braziliaanse Belg.

Junior Edmilson trok zes maanden geleden van Standard naar Al-Duhail, waar hij zo’n 3,5 miljoen euro per jaar ging verdienen. Al-Duhail staat nu tweede en Edmilson scoorde vier keer in 18 wedstrijden. Toch is de Qatarese topclub bereid om de dribbelaar alweer te verkopen. De voorwaarden zijn opgesteld en kwamen terecht in de kantoren van onder meer AA Gent, Antwerp en Anderlecht. Paars-wit vond Edmilson in het verleden een interessante piste, maar alle Belgische clubs hadden al snel door dat het geen spek voor hun bek was.

Ondertussen is het Engelse Brighton & Hove geïnteresseerd. Dat staat dertiende in de Premier League en lonkte al vaak naar Belgische spelers. Zo haalde het ex-Club Brugge-spelers ­Izquierdo en ­Ryan en was het deze zomer nog geïnteresseerd in Anthony Limbombe. De entourage van Edmilson beweert momenteel wel dat de speler in januari gewoon in Qatar blijft.