Congolese kiescommissie: “Resultaten binnen 24 à 48 uur bekend”

Een lid van de kiescommissie Ceni telt stemmen in een stembureau in Kinshasa. Foto: REUTERS

De voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo zouden binnen 24 à 48 uur kunnen bekendgemaakt worden. Dat verklaarde de Congolese kiescommissie (Ceni) dinsdagavond. Eerder zei ze gestart te zijn met de “deliberaties”.

“Het is een kolossaal werk dat niet op enkele uren kan afgerond worden”, aldus Ceni-voorzitter Corneille Nangaa. “We verwachten tussen 24 en 48 uur nodig te hebben om het werk af te ronden. Het is met die vertraging dat we de voorlopige resultaten zullen publiceren.”

De resultaten van de verkiezingen hadden zondag moeten worden bekendgemaakt, maar de kiescommissie stelde dat uit. Vermoed wordt dat Kabila en zijn getrouwen willen sjoemelen met de uitslag, of naar het Grondwettelijk Hof willen stappen - dat vol Kabila-getrouwen zit - om de uitslag ongeldig te laten verklaren.

De Congolese oppositiekandidaat Martin Fayulu zei dinsdag dat de Congolezen weten wie de “ware winnaar” is van de presidentsverkiezingen. “Het Congolese volk kent het resultaat al doordat het werd opgehangen buiten aan de stembureaus.” Fayulu waarschuwde de Congolese kiescommissie ook “voor elke poging om de resultaten van de stembussen te vervalsen” en vroeg die zo snel mogelijk bekend te maken.