Premier Tonga roept vrouwelijke ambtenaren op om te trouwen

De eerste minister van het koninkrijk Tonga, een eilandengroep in de Stille Oceaan, heeft de vrouwelijke ambtenaren opgeroepen om dit jaar te trouwen. Het vinden van een echtgenoot moet een prioriteit worden, aldus Akilisi Pohiva volgens lokale media.

De premier maakte de suggestie op een meeting en gebedsdienst voor het overheidspersoneel, ter ere van het nieuwe jaar.

“Ik ben mij beginnen realiseren dat er een heleboel goed opgeleide maar ongetrouwde vrouwen op belangrijke posten van onze overheidsdiensten zitten”, wordt Pohiva geciteerd in de lokale krant Matangi Tonga. “Ik roep jullie allemaal op, alstublieft zoek een echtgenoot in 2019!”

Het is niet de eerste maal dat Pohiva opmerkelijke uitspraken doet. In augustus riep hij de leiders van de andere eilanden in de Stille Oceaan op om deel te nemen aan een afvallingswedstrijd, als voorbeeld voor hun bevolking. De regio kent het grootste aandeel inwoners met obesitas ter wereld.