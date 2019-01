Italië zakt weg in klassement van democratieën

Italië, dat sinds juni bestuurd wordt door de populistische vijfsterrenbeweging en de rechts-populistische Lega, heeft een duik genomen in het jaarlijkse klassement van democratieën. Dat blijkt woensdag uit een rapport van The Economist Intelligence Unit, een onderdeel van de groep rond het Britse magazine The Economist.

Het land zakte van de 21ste plaats in 2017 tot de 33ste in 2018. De achteruitgang is te wijten aan de maatregelen van de Lega van vicepremier Matteo Salvini. Zijn partij vormt samen met de Vijfsterrenbeweging een regering, maar die wordt gespaard in het rapport.

Het land kampt met een “diepe ontgoocheling in de politieke instellingen, waaronder het parlement en de politieke partijen, wat zich vertaalt in steun aan sterke mannen die de politieke instellingen omzeilen”, schrijven de experts. “Salvini gebruikte dikwijls antivreemdelingenretoriek”, klinkt het ook. Hij eiste dat Roma uit woningen werden gezet die ze illegaal bezetten, volgens de experts, in weerwil van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Het rapport verwijst daarnaast naar de terechtwijzing door de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, de Chileense Michelle Bachelet, in haar eerste toespraak in september. Ze klaagde de beslissing van Salvini aan om de Italiaanse havens te sluiten voor schepen die migranten en vluchtelingen hadden gered. Bachelet kondigde aan dat een team naar Italië werd gestuurd om een onderzoek te voeren naar “de sterke stijging van geweld en racisme die gesignaleerd wordt tegen migranten, tegen mensen van Afrikaanse afkomst en tegen Roma”.

“Dat alles draagt bij aan een verslechtering van de burgerlijke vrijheden”, staat in het rapport. The Economist Intelligence Unit is ook bezorgd over enkele nieuwe maatregelen, zoals het stopzetten van humanitaire visa voor kwetsbare groepen, families of alleenstaande vrouwen met kinderen.