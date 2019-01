Apple-topman Tim Cook krijgt recordbonus van 12 miljoen dollar

Apple-topman Tim Cook heeft voor het voorbije boekjaar een recordbonus van 12 miljoen dollar (10,4 miljoen euro) ontvangen. Hij kreeg die bonus bovenop zijn vast loon van 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro), onder meer omdat de marktwaarde van het technologiebedrijf de kaap van de 1.000 miljard dollar had overschreden.

Per dag verdiende Cook zo 33.000 dollar, berekenden Amerikaanse media. Dat is ruim een vijfde meer dan in 2017. Daarnaast heeft hij recht op een aandelenpakket van nog eens 121 miljoen dollar en voordelen voor zo’n 682.000 dollar.

Maar het feestje bij Apple heeft niet lang geduurd, want voor het boekjaar dat eind september afliep, kwam Cook met een omzetwaarschuwing door de lagere iPhone-verkoop in China. Die waarschuwing stuurde het aandeel van Apple flink lager. Volgens de topman in een interview op CNBC reageerden de markten daar “veel te emotioneel op” en is de langetermijngezondheid van Apple beter dan ooit.