Michy Batshuayi mist reuzenkans, wordt gewisseld bij de rust en krijgt forse kritiek: “Ons geduld is op”

Valencia heeft geen al te goede beurt gemaakt in de Spaanse beker. Los Che verloren met 2-1 op het veld van tweedeklasser Sporting Gijon en moeten dus vol aan de bak in de terugwedstrijd van de zestiende finales. Michy Batshuayi was kop van jut in Spanje.

De Rode Duivel mocht nog eens starten van trainer Marcelino, maar werd al na 45 minuten naar de kant gehaald. Hij maakte weinig klaar en miste een grote kans voor Valencia.

Marcelino wond er na afloop weinig doekjes rond. “Met sommigen hebben we genoeg geduld gehad. We hebben nu vers bloed nodig voorin”, zei de coach na afloop van de partij.

In de Spaanse krant Marca was men bijzonder hard voor Batshuayi. “In feite haalde Marcelino hem tijdens de rust opnieuw naar de kant voor Rodrigo voor zijn lusteloosheid en de gemiste kansen. Het parcours van Batshuayi bij Valencia is een groot fiasco: hij kwam compleet uit vorm aan en kon de verwachtingen nooit waarmaken. Weinig goals en bovenal weinig zin om zijn ding te doen. Hij kwam amper in het plaatje voor”, klonk het.

Vorige week klonk het bij de entourage van Batshuayi nog dat de Rode Duivel niet vervroegd zou terugkeren naar Chelsea. Maar na deze nieuwe episode lijkt dat misschien toch te gebeuren. De spits kan bovendien rekenen op interesse van andere clubs, waaronder Crystal Palace.