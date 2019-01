Ochtendspits draait volledig in de soep: meer dan uur aanschuiven na ongeval op viaduct van Vilvoorde

Op de Brusselse binnenring is het woensdagochtend meer dan een uur aanschuiven na een ongeval ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde. Er is stilstaand verkeer van Groot-Bijgaarden tot Vilvoorde. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt de binnenring te vermijden.

Een alternatief is de buitenring. Het verkeer over lange afstand van Gent naar Hasselt krijgt het advies om via Antwerpen te rijden.