Slachtoffer van tienerpooiers getuigt: “Alles wat je je kunt inbeelden, hebben ze met mij gedaan”

Zeven dagen op zeven kreeg ze klanten over de vloer. Zeker twintig per dag. Angelina was amper veertien jaar oud toen. In ‘Terzake’ heeft ze getuigd over hoe een tienerpooier haar in de prostitutie dwong en over hoe het misbruik haar leven getekend heeft.

Het fenomeen van de tienerpooiers kwam een jaar of drie geleden aan de oppervlakte, pas nu wordt de omvang en de impact ervan duidelijk. De slachtoffers zijn vaak amper dertien of veertien jaar oud wanneer ze door hun pooiers, vaak ook nog tieners, in de prostitutie worden gedwongen.

Angelina kwam in aanraking met foute mannen nadat ze op haar dertiende moest weglopen van thuis. Ze lokten haar met drugs om haar nadien te gebruiken.

“Op een dag nam hij me mee na school”, zegt Angelina in ‘Terzake’. “Hij hield een geweer tegen mijn hoofd. Ik moest kiezen: ofwel moest ik werken ofwel ging hij me doodschieten. En zo ben ik beginnen te werken.”

Twintig klanten per dag

Zeven dagen op zeven kreeg ze klanten over de vloer. Ze was amper veertien jaar toen. “Ik had meer dan twintig klanten per dag. Ik kon amper stappen van de pijn. Alles wat je je kunt inbeelden, hebben ze met mij gedaan. Hoe vaak ik niet gezegd heb dat ik niet meer kon… Je wilt niet weten hoeveel rammel ik kreeg toen ik dat zei.”

Angelina kon uiteindelijk bevrijd worden tijdens een politieactie. “Ik was aan het huilen van blijheid. Eindelijk geen vieze mannetjes meer die mij aanraken.”

Na het verhoor en het onderzoek werd ze in een jeugdinstelling geplaatst tot haar achttiende. En toen volgde: “Gelukkige verjaardag, meisje, we kunnen niets meer voor je doen. Pak je spullen.”

Opvang

Bij gebrek aan een alternatief vangt Saskia Van Nieuwehove een aantal meisjes zoals Angelina bij haar thuis op. Bij haar kunnen ze hun leven opnieuw proberen in te richten. “Bij mij gaan de meisjes opnieuw met rasse schreden vooruit”, getuigt ze.

Maar volgens haar is het probleem nog lang niet van de baan. Minderjarigen worden nog steeds aangeprezen op websites voor seksdates.

“Het zijn nog altijd dezelfde websites”, zegt ze. “In de omschrijving zal wel staan dat ze achttien jaar zijn, maar ik denk toch dat er een controlemechanisme moet komen om na te gaan of dat lichaam echt wel tot een meerderjarige behoort.”