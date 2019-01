Pep Guardiola wil Vincent Kompany langer bij Manchester City houden, maar ziet één probleem

Manchester City-coach Pep Guardiola wil Vincent Kompany langer bij de club houden. De Belgische captain speelt sinds 2008 bij de Skyblues en kreeg een voorstel voor een nieuw contract.

“We spreken er op dit moment over”, zegt Guardiola. “Ik zou graag hebben dat hij blijft. Hij is onze kapitein en al elf jaar hier. In de laatste twee wedstrijden zagen we zijn enorme kwaliteiten en persoonlijkheid. Daarmee heeft hij altijd een plaats op het terrein. Het enige probleem met Vincent zijn zijn blessures.”

Omdat Kompany niet meer hetzelfde aantal wedstrijden speelt als vroeger wil City zijn loon wel herzien.