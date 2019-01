CLUBNIEUWS. Kans is klein dat Roef bij Waasland-Beveren blijft, Moeskroen aast op speler van AA Gent

Waasland-Beveren moet voor 31 januari beslissen of het de aankoopoptie in het contract van Davy Roef licht, maar zelfs als het dat doet is de kans klein dat hij de doelman op de Freet­hiel blijft. “Het is niet zo dat ik meteen vastlig bij Waasland-Beveren voor volgend jaar als ze de aankoopoptie lichten”, zegt Roef.

“In dat geval is er een akkoord op clubniveau, maar moeten wij er ook nog uit komen. Ik probeer dit seizoen zo goed mogelijk te spelen zodat ik verschillende opties heb. Als Waasland-Beveren daar één van is, des te beter.”

Roef lijkt niet al te enthousiast te zijn over een verlengd verblijf bij Waasland-Beveren. Hij heeft nog een contract tot 2021 bij Anderlecht, maar een terugkeer naar de hoofdstad lijkt onwaarschijnlijk. “Dat is enkel een theoretische mogelijkheid omdat ik er nog een jaar onder contract lig.”

Moeskroen denkt aan Awoniyi

Moeskroen is geïnteresseerd in Taiwo Awoniyi. De 21-jarige Nigeriaan speelde vorig seizoen al voor Les Hurlus, maar hij werd dit seizoen uitgeleend door Liverpool aan AA Gent. Bij de de Buffalo's kon hij echter nog niet veel potten breken. De spits is alvast niet mee op stage met AA Gent. Er is ook interesse vanuit Turkije.

Daarnaast mikt Moeskroen op een verdedigende middenvelder. Voor linksachter Alexandros Katranis en spits Idrisa Sambu wordt naar een oplossing gezocht. Middenvelder Luca Napoleone is al vertrokken en komt nu uit voor Virton in de 1ste amateurklasse.

Overig clubnieuws:

Jules Raux, een 15-jarige keeper van de Franse U16, is een week op proef bij de beloften van Anderlecht. Eerder toonden Manchester United en City al interesse in de momenteel vrije doelman

Bart Van Renterghem, tot voor kort T1 van de Gentse beloften, wordt T1 van Eendracht Aalst.

Faysel Kasmi (23), die op oudjaar werd ontslagen bij Beerschot Wilrijk na een positieve drugstest, tekent bij amateurclub Geel tot eind dit seizoen.

De Spaanse trainer Nanoverlaat na twee maanden alweer Roeselare. Hij wordt assistent van een Spaanse trainer in China