Politie wil DNA van mannelijk personeel van kliniek waar vrouw in jarenlange coma beviel van zoon

De politie van het Amerikaanse Phoenix (Arizona) wil middels een huiszoekingsbevel DNA afnemen van de mannelijke werknemers van een kliniek. In het verzorgingshuis beviel een patiënte die al veertien jaar in coma ligt twee weken geleden van een zoontje. Ze zou meermaals verkracht zijn.

In een statement liet de kliniek Hacienda HealthCare dinsdag weten dat de politie een huiszoekingsbevel heeft gekregen om DNA-stalen af te nemen van het mannelijk personeel naar aanleiding van de opmerkelijke geboorte.

“We verwelkomen deze ontwikkeling in het politieonderzoek”, klonk het. “Hacienda is bereid alles in onze macht te doen om dit onderzoek snel tot een goede einde te brengen. We zullen blijven meewerken met de autoriteiten om de feiten rond dit zeer verontrustende, maar niet eerder geziene, voorval boven water te krijgen.”

De kliniek liet verder weten dat het al overwoog zelf DNA-stalen af te nemen van werknemers. Dat werd echter afgeraden door advocaten, omdat het tegen de federale wet ingaat.

Comapatiënte bevallen

Op 29 december beviel de vrouw, die al veertien jaar in vegetatieve staat verkeert, van een kerngezond zoontje. De patiënte belandde in coma toen ze nipt kon ontsnappen aan de verdrinkingsdood. Sindsdien wordt ze dagelijks verzorgd door verplegend personeel.

“Dit gebeurt niet zonder dat iemand dat weet”

Maandag stapte de CEO van Hacienda HealthCare, Bill Timmons, al op naar aanleiding van het schandaal. De kliniek, waar kinderen en jongeren met een beperking of ontwikkelingsstoornissen worden verzorgd, zou niet de beste reputatie hebben. Zo werd eind 2013 een werknemer ontslagen na seksuele uitlatingen over verschillende patiënten.

Advocaat Martin Solomon, die met name volwassen slachtoffers van misbruik of verwaarlozing verdedigt, stelt in een reactie op de bevalling van de comapatiënte: “Deze zaken gebeuren niet zonder dat iemand het weet of van had moeten weten. Het maakt niet uit of de dader een werknemer of iemand van buitenaf is, de kliniek heeft de verplichting de patiënten te beschermen.”