Dan toch: Bayern München neemt wereldkampioen Pavard over van Stuttgart (na dit seizoen)

De Franse international Benjamin Pavard draagt vanaf volgend seizoen het shirt van Bayern München. De 22-jarige verdediger komt over van VfB Stuttgart.

Hasan Salihamidzic, sportief directeur van de Duitse recordkampioen, bevestigde het nieuws woensdag op het trainingskamp in Doha. Pavard zet zijn handtekening onder een verbintenis voor vijf seizoenen.

Bayern legt voor de Fransman 35 miljoen euro op tafel, de contractueel vastgelegde afkoopsom.

Benjamin Pavard was op het WK in Rusland basisspeler bij Les Bleus. Zijn doelpunt in de achtste finale tegen Argentinië werd verkozen tot mooiste goal van het toernooi. Als rechtsachter speelde hij onder meer 90 minuten in de halve finale tegen de Rode Duivels (1-0) en de finale tegen Kroatië (4-2).

Pavard is bezig aan zijn derde seizoen bij Stuttgart. Daarvoor droeg hij het shirt van Rijsel.