Na nieuwe coach en technisch directeur nu ook nieuwe grasmat voor Anderlecht

Het was één van de grootste verzuchtingen van coach Hein Vanhaezebrouck voor zijn ontslag: de grasmat in het Constant Vanden Stockstadion. Veel groen viel er niet meer te zien in het Astridpark. Anderlecht besefte dat maar al te goed en greep nu ook in. Na een nieuwe coach en een nieuwe technische directeur werd nu ook de grasmat aangepakt.