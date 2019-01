Hoofdverdachte brutale home invasion legt plots volledige bekentenis af in de rechtbank

Schelle -

Jason V. (25), een van de vier verdachten van de brutale home invasion bij zakenman Filip Palmans in Schelle, heeft woensdag voor de Antwerpse correctionele rechtbank bekentenissen afgelegd. Hij zegt dat de tweede verdachte die bij de feiten betrokken was, een Spanjaard is van wie hij de naam niet kent. Een Spanjaard die werd aangeleverd door Franky V., die eerder buiten vervolging was gesteld.