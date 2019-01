Noorwegen in de ban van vermissing vrouw steenrijke vastgoedmagnaat: 9 miljoen euro aan cryptomunten geëist

De vrouw van een van de rijkste mannen van Noorwegen is vermoedelijk in Lørenskog, op zo’n 20 kilometer van Oslo, ontvoerd. De 68-jarige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, getrouwd met Tom Hagen (68) die fortuin heeft gemaakt in vastgoed en energie, is sinds 31 oktober verdwenen, aldus verschillende Noorse media woensdag.

Totnogtoe heeft de politie de ontvoering van in het begin in het grootste geheim behandeld, meldt de krant Aftenposten. Er zou via een internetplatform met de ontvoerder(s) gecommuniceerd zijn en er zou een losgeld van circa negen miljoen euro in een cryptomunt geëist zijn, aldus de krant Verdens Gang.

Dit soort ontvoeringszaken is zeer zeldzaam in Noorwegen, een land met lage criminaliteitscijfers. Het fortuin van Tom Hagen wordt geschat op 1,7 miljard kronen (174 miljoen euro).

In de loop van woensdag zouden politie en gerecht alsnog een persconferentie organiseren over de zaak.