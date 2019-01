Muzikant is alle mails kwijt nadat hij van Telenet-account switcht: “Ze kunnen niets recupereren? Bullshit”

Je mailbox is een goudmijn aan persoonlijke data. Al je mails kwijtraken klinkt dan ook als een regelrechte nachtmerrie. Het overkwam Bart Van Lierde, bassist bij Meuris. Bij Telenet vertelden ze hem dat die mails onherroepelijk kwijt zijn. “Bullshit”, zegt Van Lierde, “alles op internet is voor altijd, waarom niet met mails? En de compensatie vind ik ook maar om te lachen.” Telenet laat weten het voorval te betreuren.

Op en dag doe je je mailbox open en is alles weg. Belangrijke mails met facturen en betalingen. Leuke mails met foto’s en herinneringen. Het hoeft geen betoog dat een mailbox veelal een goudmijn aan persoonlijke data is. Die kwijtraken is in het beste geval pijnlijk, in het slechtste geval een zakelijke ramp. Het overkwam muzikant Bart Van Lierde. “In die mailbox zat alles. Boekingen, facturaties, foto’s die ik niet in een mapje opgeslagen heb, ideetjes die ik naar mezelf gemaild heb, offertes en zelfs de plannen van mijn verbouwingen. Kortom: alles.”

Bart Van Lierde (archiefbeeld). Foto: BELGAIMAGE

Hoe is dit kunnen gebeuren? “Ik belde tussen Kerst en nieuw naar Telenet om mijn internetabonnement over te zetten naar een zakelijk abonnement”, klinkt het. “Tegelijkertijd wou ik enkele mailadressen laten overzetten naar een andere account. Geen probleem, vertelde de telefoniste me. Ik verbind u door met onze technische dienst. Gezien daar niemand opnam, beloofde de vrouw om een ‘dossierke’ te openen en dat de technische dienst dat wel in orde zou brengen. Niet dus.”

“Ze hadden u op de hoogte moeten brengen”

De feestdagen gaan voorbij en maandag kreeg de muzikant een sms. “Uw mail-aliassen werden overgezet naar een nieuwe account, u kunt deze vanaf nu gebruiken.” Toen hij die nieuwe mailbox opendeed was die helemaal leeg. “Ik heb dan meteen naar Telenet gebeld en daar wisten ze me te zeggen dat ik mijn e-mails zelf had moeten overzetten. Op de site staat dat inderdaad, maar tijdens die telefoongesprekken heeft niemand me dat vermeld. Ik heb dit alles telefonisch geregeld, dus ik ga ervan uit dat iemand mij hiervan op de hoogte had kunnen brengen. De telefoniste gaf dit ook toe, maar kon naar eigen zeggen niets doen.”

Van Lierde kreeg te horen dat zijn mails onherroepelijk van de server verwijderd zijn, maar dat pikt de muzikant niet. “Bullshit. Alles wat je ooit op internet zet, achtervolgt je je hele leven, waarom zou dat met e-mails anders zijn?” Telenet bood Van Lierde een maand gratis internet aan ter compensatie, maar daar haalt hij zijn neus voor op. “Ik ben al 20 jaar klant, en die maand gratis internet is 78 euro waard, lachwekkend dus.”

Telenet betreurt voorval

Onze redactie contacteerde Telenet dinsdagnamiddag, pas woensdag kon een woordvoerder laten weten “het voorval ten zeerste te betreuren”.Nog volgens de woordvoerder is Telenet “druk aan het werk om een oplossing” te vinden. “We gaan ervan uit dat we die gaan vinden.”