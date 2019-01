Fred Rutten beantwoordt vragen van Anderlecht-fans en heeft al enkele (veelzeggende) woordjes Frans opgepikt

Na de eerste trainingen spraken we met Fred Rutten. We schotelden hem 10 vragen van supporters voor. Après les premiers entraînements, nous avons interviewé Fred Rutten grâce à 10 questions de nos fans. pic.twitter.com/2VMrxqz7Tz

Fred Rutten leidde gisteren op stage in Spanje zijn eerste training als trainer van Anderlecht. Achteraf beantwoordde de Nederlander op de website van de club 10 vragen van de fans. En bleek dat hij toch al enkele (veelzeggende) woordjes Frans heeft opgepikt...

“Tegen een grote naam als Anderlecht zeg je geen nee”, motiveert Rutten zijn keuze voor de Brusselse club in crisis. “We hebben nog niet veel gedaan maar mijn eerste indruk van de spelers is dat ze zeer enthousiast zijn, dat is positief. En hoe ik hen weer vertrouwen ga geven? Het beste medicijn is winnen. Ik ben ook wel een type trainer die communiceert met zijn spelers, misschien helpt dat ook.”

“Dat de fans ontevreden zijn, is terecht. Ik hoop dat ik het tij kan keren. De ambitie van een club als Anderlecht is zoals altijd zo dicht mogelijk eindigen in het kampioenschap. Of dat nog mogelijk is met deze achterstand... Het wordt niet makkelijk maar in voetbal is soms veel mogelijk.”

Rutten - duidelijk een gezinsmens- werd uiteraard niet alleen om zijn communicatieve vaardigheden binnengehaald. Hij moet met een jonge groep ook voor attractief voetbal zorgen.

“Momenteel hebben we voetbal nodig dat winst en de drie punten oplevert, dat is nu het allerbelangrijkste. Als basis houd ik van een 4-3-3, maar de keuze voor de formatie is afhankelijk van het aanwezige potentieel. Welke versterkingen er nodig zijn? Op het einde van deze week maken we een balans op om te zien wat we nodig hebben.”

Tot slot bleek dat Rutten toch al enkele woordjes Frans had opgepikt. “Très bien en extraordinaire, dat zijn toch alvast positieve boodschappen.”

