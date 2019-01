Klantendienst aan de keukentafel: de nieuwe gezichten van telewerk

Bij de klantendienst van A.S.Adventure is het dezer dagen een van de drukste periodes van het jaar. Maar wat opvallend is: na de kantooruren en in het weekend werken de medewerkers meestal van thuis uit. Het is eens een andere vorm van telewerk, al blijft het wel werken. “Ik zit hier niet in mijn pyjama voor de televisie.”

Vragen over die aangekondigde bestelling op de webshop van A.S.Adventure? Of toch even checken of die jas die je op het oog hebt echt wel waterdicht is? De kans is groot dat je in de woonkamer van Irjen of Florence terechtkomt. “In principe werk ik op het hoofdkantoor. Maar een tot twee dagen per week werk ik van thuis uit. Dat gebeurt bij een avondshift: van 16 tot 22 uur. Maar ook in het weekend werken we standaard van thuis uit”, vertelt Irjen Schamphelaere.

Aparte tafel

Eén dag per week om eens een meeting voor te bereiden of dossier door te nemen: dat is vaak ons klassieke idee van telewerken. Maar A.S.Adventure toont dus aan dat technologie ook een andere en meer doorgedreven vorm van telewerk mogelijk maakt. Het bedrijf voorziet alle infrastructuur voor de betreffende medewerkers: van headset en laptop en toebehoren, tot zelfs een bureaustoel. “Het leukste vind ik gewoon dat je je werk kunt doen zonder je huis uit te komen”, oppert ze.

Zelf werkt Irjen aan een aparte tafel in een hoek van de woonkamer. “Een aparte ruimte is niet verplicht of noodzakelijk. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om de klanten goed te woord te kunnen staan. Mijn partner houdt er ook rekening mee als ik thuis moet werken”, stelt Irjen, die al twee jaar aan de slag is als customer service-medewerker. Altijd thuis werken, hoeft zeker niet voor haar. “Dan zou ik het sociale aspect wel missen. Op kantoor zitten wij met alle collega’s aan een heel grote tafel. Het is ook altijd fijn om even feedback te krijgen tijdens je werk.”

Niet in pyjama

Ook collega Florence Vermeiren werkt wekelijks een à twee dagen thuis om telefoontjes, mails en chats van klanten af te handelen. “Dat gaat dan van vragen over een geplaatste bestelling tot advies bij een aankoop van bijvoorbeeld kledij of een tent.”

[Florence Vermeiren]

Florence, die vaak werkt aan haar keukenblok, vindt thuiswerk eerder iets voor af en toe. Dat bij thuiswerk de verplaatsing wegvalt, is handig, maar voor haar niet cruciaal. “Ik woon in centrum Antwerpen en ben met de fiets op iets meer dan twintig minuten op het hoofdkantoor”, stelt ze.

Ziet ze thuiswerk tussen 16 en 22 uur tenslotte ook echt als werk? “Zeker. Je weet in die uren absoluut wat te doen en ik heb dus zeker ook het gevoel dat ik werk. Het is hier thuis qua context misschien meer ontspannen dan op mijn werk, maar ik zit hier dus niet in mijn pyjama voor de televisie.”

