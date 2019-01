Real Madrid gunt Thibaut Courtois rust

Real Madrid rekent woensdagavond (om 21u30) in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Copa del Rey tegen Leganes niet op doelman Thibaut Courtois. De Rode Duivel krijgt een rustdag van coach Solari en zit niet in de Madrileense selectie. Keylor Navas, die volgens diverse Spaanse media de voorbije weken zijn contract verlengde tot medio 2021, wordt opnieuw in doel verwacht.