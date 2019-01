Sven Mary wil havenarbeider verdacht van cocaïnesmokkel vrijpleiten met “te zware” bananendozen

/ Antwerpen / Beveren-Waas - Haalde een havenarbeider op 16 augustus een lading cocaïne verstopt in 42 bananendozen uit een zeecontainer in de Waaslandhaven? “Fysiek gezien onmogelijk”, beweert zijn advocaat Sven Mary, die een bananendoos meebracht om dat te bewijzen.

De correctionele rechtbank in Dendermonde leek woensdagochtend heel even op een fruithandel. De bekende strafpleiter Sven Mary had een bijna twintig kilogram zware doos gevuld met bananen naar binnen gesjouwd, en had die tijdens zijn pleidooi op het bureau van de rechter getild.

“U moet zelf maar een keer wegen hoe zwaar dit is”, spoorde Mary de voorzitter aan. Een krachttoer waarmee de advocaat zijn cliënt, een havenarbeider die verdacht wordt van cocaïnesmokkel in de Waaslandhaven, wou vrijpleiten. Volgens het openbaar ministerie had Basel O. (21) tijdens de nacht van 15 op 16 augustus van vorig jaar met zijn straddle carrier twee zeecontainers tegen elkaar gezet, was vervolgens uit zijn cabine naar beneden gekropen en had vanuit de éne container 42 bananendozen gevuld met cocaïne overgeladen naar de andere.

Een succesvolle actie zo bleek, want de met drugs gevulde bananendozen konden uiteindelijk zonder problemen de haven verlaten. “Een tastbaar bewijs van de schuld van mijn cliënt is er niet”, vatte Mary de verdediging van de havenarbeider aan. “Integendeel, het verplaatsen van de 42 met drugs gevulde bananendozen was voor hem fysiek onmogelijk. Uit de registratie van zijn handelingen die nacht blijkt dat hij zijn cabine 12 minuten verlaten heeft. Omgerekend zou dat neerkomen dat hij om de 18 seconden een bananendoos van de éne container naar de andere zou hebben verplaatst. En dat terwijl bepaalde van die dozen zo hoog gestapeld waren dat hij er niet eens bij kon. Reken daarbij ook nog eens de tijd die je nodig hebt om de loodzware containerdeuren te openen en te sluiten en de zegels te verbreken.”

Het openbaar ministerie eiste 40 maanden cel en 6.000 euro boete voor Basel O. “Op camerabeelden was duidelijk te zien hoe hij de twee containers tegen elkaar zette”, aldus procureur Ineke Veirman. “Daarop maakte hij gebruik van de bekende switch-techniek door de inhoud van de éne container deels over te laden naar de andere. Op die manier heeft O. de succesvolle invoer van drugs mogelijk gemaakt. Na zijn arrestatie beriep hij zich op zijn zwijgrecht.”

Havenarbeider Basel O. zit tot op vandaag in de cel. Vonnis op 30 januari.