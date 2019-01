Celstraf met uitstel en 2,3 miljoen euro boete voor uitbuiting Roemenen in plamuurbedrijf

Een 62-jarige man uit Ruiselede heeft in de Brugse strafrechtbank 24 maanden celstraf met uitstel gekregen voor grootschalige uitbuiting van Roemeense werkkrachten in zijn - intussen failliete - plamuurbedrijf. De rechter legde ook een totale geldboete op van 2,3 miljoen euro, waarvan 460.000 euro effectief.

In oktober 2013 werden Marc V.N. (62) uit Ruiselede en zijn toenmalige vennoot S.W. (50) uit Deerlijk in de boeien geslagen. Huiszoekingen in hun toenmalige plamuurbedrijf Cre-Axis in de Poekestraat in Ruiselede hadden uitgewezen dat het duo zich schuldig had gemaakt aan grootschalige uitbuiting van Roemeense werkkrachten. Om de Belgische wetgeving te omzeilen stelde het duo een honderdtal Roemeense stielmannen te werk via een nepfirma in Roemenië. Op die manier zouden ze zo’n 2,4 miljoen euro aan sociale bijdragen en lonen in eigen zak hebben gestoken. De beiden mannen zaten na hun arrestatie een paar dagen in de cel. Omdat S.W. een paar jaar terug in onduidelijke omstandigheden stierf in Charleroi moest enkel Marc V.N. voor de strafrechter in Brugge verschijnen.

Arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere noemde de zaak een voorbeelddossier inzake sociale dumping. “De beklaagde ontdook niet enkel sociale lasten maar de slachtoffer werkten ook tegen een hongerloon. Zij kregen amper vijf euro per uur betaald, maar Cre-Axis factureerde aan zijn klanten wel 22 euro per uur. Het verschil staken de zaakvoerders in eigen zak. Voor elke misstap kregen de slachtoffers een boete opgelegd en maanden van 300 gewerkte uren waren geen uitzondering.” De Ketelaere vorderde 24 maanden cel, een geldboete van ruim vier miljoen euro en een verbeurdverklaring van 1,5 miljoen euro aan vermogensvoordelen.

Cre-Axis, dat later werd omgedoopt tot DVQ, ging in 2015 failliet. Marc V.N. had naar eigen zeggen geen weet van het frauduleuze karakter van de bedrijfsconstructie. “Uiteraard wist hij dat zijn mensen het minimum betaald kregen, maar hij was ervan overtuigd dat alles wettelijk was”, stelde zijn advocaat David Lust. “De Roemeense werkkrachten kregen overigens gratis een woning ter beschikking en moesten niets betalen voor water, energie of internet. Mijn cliënt zag dit als een verruiming van hun loon. En uit de verhoren is duidelijk gebleken dat heel wat werknemers best wel tevreden waren met hun arbeidsvoorwaarden. Van mensenhandel was geen sprake.” Volgens meester Lust werd Marc V.N. meegesleurd door zijn flamboyante en charismatische zakenpartner S.W. “Mijn cliënt leerde zijn vennoot kennen in de tennisclub in Ruiselede waar hij bijzonder graag gezien was. Hij liet de zakelijke kant volledig aan hem over en beperkte zich tot het opvolgen van de werven. Toen de zakenpartner zich na een dispuut terugtrok erfde mijn cliënt een puinhoop.”

De rechter dacht daar woensdag duidelijk anders over. “Er werd duidelijk misbruik gemaakt van de precaire verblijfsrechtelijke én sociale situatie waarin de Roemeense werknemers zich bevonden”, klonk het. Toch legde de rechter de straffen grotendeels met uitstel op. Daarnaast verklaarde de rechter ook bijna 800.000 euro aan vermogensvoordelen verbeurd. Een ex-werknemer die zich burgerlijke partij had gesteld, kreeg 4.000 euro schadevergoeding toegewezen.