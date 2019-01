Diepenbeek -

In Diepenbeek heeft een groep everzwijnen lelijk huisgehouden in een achtertuin. Het slachtoffer, Henri Eersels, zag in drie jaar tijd zijn tuin al zes keer vernield worden door everzwijnen. En hij is dat stilaan beu. Hij hoopt dat er een oplossing komt voor de everzwijnenplaag in zijn buurt.