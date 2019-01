Club Brugge moet verdediger Matej Mitrovic twee maanden missen met barst in enkel

Club Brugge kan de komende twee maanden niet rekenen op verdediger Matej Mitrovic. De Kroaat bleef last ondervinden van een trap die hij kreeg in de uitwedstrijd bij Lokeren (op 27 december) en bleek na een bijkomende scan een barst in het enkelgewricht opgelopen te hebben. Mitrovic verliet het Brugse trainingskamp in Doha al en zal in Brugge verder werken aan zijn terugkeer.

“Een bijkomende CT-scan gisteren, in samenwerking met het Aspetar ziekenhuis en dokter Pieter D’Hooghe, bracht een barst in het enkelgewricht aan het licht”, liet Club Brugge op haar website weten. De Bruggelingen hopen Mitrovic wedstrijdfit te krijgen voor de start van de play-offs.

De 25-jarige verdediger, twaalfvoudig Kroatisch international, kwam in de heenronde tot veertien officiële duels voor blauw-zwart. Mitrovic vervoegde de landskampioen in januari vorig jaar, op huurbasis van Besiktas. Afgelopen zomer nam Club Brugge hem definitief over van de Turkse club.

