Lydia Peeters legt eed af als Vlaams minister

Brussel - Lydia Peeters (Open Vld) heeft woensdag in het Vlaams Parlement de eed afgelegd als Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie. Zij vervangt Bart Tommelein, die zijn rol als burgemeester van Oostende niet wilde combineren met zijn ministerportefeuille.

Drie eedafleggingen in het Vlaams Parlement woensdag. Eerst was het de beurt aan Sas van Rouveroij. Hij volgt Mathias De Clercq op die zijn zitje opgeeft om voltijds Gents burgemeester te zijn. Van Rouveroij kent het Vlaamse halfrond. Hij zat er eerder ook al tussen 2009 en 2014 en was er een tijd fractieleider voor de Vlaamse liberalen.

Eigenlijk was van Rouveroij al sneller terug in het parlement verwacht. Er was namelijk afgesproken dat hij tijdens de lopende legislatuur als opvolger de plaats van Herman De Croo zou overnemen, maar De Croo hield vast aan zijn zitje.

Na van Rouveroij legde Lydia Peeters (Open Vld) de eed af als Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie. Zij komt in de plaats van Bart Tommelein, die zijn rol als burgemeester van Oostende niet wilde combineren met zijn ministerportefeuille. Tommelein neemt wel opnieuw zijn zitje in het parlement op, waardoor Emmily Talpe, de nieuwe burgemeester van Ieper, uit het halfrond verdwijnt.

Tot slot legde ook de Limburgse Laurence Libert de eed af als parlementslid. Zij neemt de vrijgekomen plaats in van Lydia Peeters. Ook voor Libert is het Vlaams Parlement geen onbekend huis. Zij zetelde eerder al tussen 2007 en 2009 in het Vlaamse halfrond.