William Vainqueur (ex-Standard) wordt bij AS Monaco concurrent van Youri Tielemans

Het Turkse Antalyaspor leent William Vainqueur tot het einde van het seizoen uit aan de Franse eersteklasser AS Monaco, zo maakte Antalyaspor woensdag bekend.

De dertigjarige Vainqueur, tussen 2011 en 2014 een sterkhouder op het middenvelder van Standard, is sinds september 2017 in Turkse loondienst en heeft er nog een contract tot medio volgend jaar. Antalyaspor nam hem toen over van AS Roma, dat hem eerder al had uitgeleend aan Olympique Marseille. In de zomer van 2014 was het Dinamo Moskou dat hem wegplukte in Luik.

Fabregas?

Bij het krasselende Monaco van voormalig assistent-bondscoach Thierry Henry wordt hij op het middenveld een concurrent van Youri Tielemans. Met Nacer Chadli is er nog een tweede Rode Duivel in het prinsdom aan de slag.

De Monegasken leken vorig weekend ook op weg om Cesc Fabregas binnen te halen, maar omtrent de transfer van de Spaanse middenvelder van Chelsea is het nu al enkele dagen stil. Eerder werd onder meer de Braziliaanse verdediger Naldo aangetrokken. AS Monaco kan de versterkingen goed gebruiken in dit horrorseizoen. De club staat na achttien speeldagen op de negentiende en voorlaatste plaats in de Ligue 1 met 13 punten. Alleen Guingamp (11 ptn) presteert slechter.