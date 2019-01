Hoongelach voor Ben Weyts na foute mop op nieuwjaarsreceptie van haven

“Het zijn de laatstejaarsdagen voor ons”, zei Ben Weyts tegen afscheidnemend schepen van Haven Marc Van Peel. “Zelf kan ik nog dreigen met terugkomen (met de Vlaamse verkiezingen in het vooruitzicht, red.). U niet meer, maar men heeft een opvolger voor u gevonden. En aangezien de burgemeester niemand van gelijk niveau vond bij hetzelfde geslacht, heeft hij zich maar gekeerd tot het andere geslacht.”

De wellicht humoristisch bedoelde uitspraak zorgde meteen voor heel wat hoongelach in de zaal. Ook Annick De Ridder zelf draaide het gezicht even weg en leek de lapsus maar weinig te appreciëren. Weyts probeerde zich nog te redden door te zeggen dat zowel de voormalige als de nieuwe schepen licht geven aan de haven, maar daarmee redde hij de meubelen niet echt helemaal.

Aftredend havenschepen @MarcVanPeel over @AnnickDeRidder : "Blij dat mijn opvolger een jonge vrouw is. Esthetisch gaan we er alvast op vooruit. Maar of onze nieuwe havenschepen een dolfijn, haai of paling is... ze zal alvast onthutsend zijn!" #cepa #alfaport #voka #girlpower pic.twitter.com/kZsyjRrBsW