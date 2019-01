Misser van Aleksandar Mitrovic kost gokker een smak geld, maar Serviër reageert briljant op opmerking

Fulham blameerde zich afgelopen weekend door in de FA Cup te verliezen van derdeklasser Oldham Athletic. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) miste in de 84ste minuut een strafschop, waarna Oldham de winning goal scoorde. En dat zorgde voor kopzorgen elders in Engeland.

Mitrovic stond amper enkele minuten op het veld toen Fulham een penalty kreeg. De Servische spits ging in discussie met Aboubakar Kamara, maar mocht de elfmeter dan toch trappen. Zonder succes want doelman Daniel Iverson ontpopte zich tot held. Dat Oldham uiteindelijk met 1-2 won, maakte het allemaal nog wat erger voor Mitrogol.

Al had ook een gokker problemen na de nederlaag. Ene Jamie Blyth had namelijk op verschillende wedstrijd ingezet, waaronder die van Fulham. Elke gok had tot dan toe goed uitgepakt. Door de misser van Mitrovic verloor Blyth echter 855 pond, zo’n 950 euro. En dat wilde hij Mitrovic dan ook duidelijk maken op sociale media. Zonder succes...