Lange autocolonne blokkeert hoofdweg in Peking voor Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bracht dinsdag een bezoek aan de Chinese leider Xi Jinping. Kort nadat zijn trein binnen reed in het station van Peking blokkeerde hij met een lange autocolonne het drukke verkeer in de stad. Er werd heel geheimzinnig gedaan over het bezoek.

De Noord-Koreaanse en Chinese staatsmedia hebben zijn bezoek aangekondigd, maar hebben geen details verstrekt over wat hij heeft gedaan sinds zijn aankomst dinsdagochtend. China is de enige belangrijke bondgenoot van Noord-Korea en Kim zal waarschijnlijk overleggen met Xi Jinping voorafgaand aan een mogelijke tweede top met president Donald Trump. De Chinese staat heeft tevens bevestigd dat Kim in het land blijft tot donderdag 10 januari.