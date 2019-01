Tieners die omkwamen bij brand in Poolse escape room waren kansloos: deurklink was afgeschroefd en verborgen

De slachtoffers van de brand in een escape room in het Poolse Koszalin hadden geen schijn van kans om de ramp te overleven, zo zegt het openbaar ministerie in Polen dat de zaak onderzoekt. “De deurklink aan de binnenkant van de deur was eraf geschroefd en was weggeborgen”, aldus woordvoerder Ryszard Gasiorowsk.