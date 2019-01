Onrust bij Brusselse politie na inbraak tijdens oudejaarsnacht

Brussel - Niet alleen uit het justitiegebouw van Brussel zijn autopsiedossiers gestolen, ook de Brusselse politie kreeg op oudejaarsnacht dieven over de vloer. De onrust onder de agenten is groot omdat gevreesd wordt dat de daders in persoonlijke dossiers van agenten hebben gekeken.

Een oude politiehelm en wat kleingeld, dat is de buit van een diefstal in de nacht van 31 december op 1 januari bij de Brusselse politie. Onbekenden drongen het gebouw aan de Lombardstraat binnen en doorsnuffelden kasten.

“Er zijn geen dossiers gestolen, dat kan ik formeel bevestigen”, zegt Ilse Van de keere van de Brusselse politie aan aan Nieuwsblad.be. Toch is er heel wat onrust bij de 2.500 personeelsleden. Want er zou in kasten met persoonlijke dossiers gesnuffeld zijn. En dus zouden daders in het bezit kunnen zijn van persoonlijke gegevens van agenten. “Het proces-verbaal over de diefstal is naar het parket van Brussel gestuurd, het onderzoek loopt”, zegt Ilse Van de keere.

Lees ook. Autopsieverslagen van slachtoffers aanslagen 22 maart gestolen uit gebouw Brussels parket

De dader hadden alleszins veel lef want het hoofdbureau van de Brusselse politie ligt vlakbij de Grote Markt en is beveiligd met camera’s. Toch zullen er nu nog extra maatregelen genomen worden om het gebouw nog beter te beveiligen. Want er is geen enkel alarm afgegaan tijdens de diefstal.