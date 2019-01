Dries Van Langenhove lanceert crowdfunding om campagne te promoten: “Rekenen op jullie steun”

Dries Van Langenhove heeft op zijn Facebookpagina een filmpje geplaatst waarin hij de keuze om federaal lijsttrekker te worden voor Vlaams Belang, zelf verduidelijkt. Hij heeft het onder meer over de opbouw van een eigen mediakanaal en benadrukt dat naast de acties op straat en op sociale media, nu ook actie zal gevoerd worden in het parlement. De Schild & Vrienden-oprichter hoopt daarbij op financiële steun via crowdfunding.

“Al enkele jaren zijn we met heel wat vrijwilligers iets moois aan het bouwen”, zo begint Dries Van Langenhove zijn mededeling. “We maken de Vlaamse jeugd opnieuw weerbaar en zetten debatten op de agenda waar politici over weigeren te spreken.” Hij verwijst daarbij naar acties als de ‘Mars tegen Marrakech’ en de ‘Mars voor Democratie’.

Naast het uitbouwen van zijn eigen vereniging, wil de Schild & Vrienden-oprichter ook een eigen mediakanaal uitbouwen. “Een mediakanaal dat een tegengewicht zal bieden aan de linkse media”, klinkt het. “En de ivoren toren van de ministers met de grond gelijkmaakt.”

Crowdfunding

Van Langenhove wil naar eigen zeggen de Vlaamse rechterzijde niet nog meer verdelen. “We hebben dus een lijst gevormd samen met Vlaams Belang. Ik zal onze gezamenlijke lijst rrekken in vlaamsbrant. Als we dit apart hadden gedaan zou het Belgische perverse systeem ervoor gezorgd hebben dat er heel wat stemmen verloren gingen”, legt hij uit.

Als vrijwilligersorganisatie rekent Van Langenhove op de steun van zijn achterban. “We zullen onze campagne met een crowdfunding moeten financieren, we rekenen op jullie steun. Politiek is te belangrijk om over te laten aan politici.”