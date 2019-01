Straaljager crasht tijdens oefenvlucht: twee inzittenden vermist

Een Mirage 2000D-vliegtuig dat woensdag opgestegen was van het vliegveld van het Franse Nancy-Ochey is gecrasht in de buurt van de Zwitserse grens. De twee inzittenden, een man en een vrouw, zijn vermist.

Het Mirage 2000D-vliegtuig was woensdag opgestegen van het vliegveld van Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle). Het toestel verdween rond 11 uur van de radar, toen het zich boven bergachtig gebied tussen Doubs en de Jura bevond, en is vlakbij de Zwitserse grens gecrasht. Dat heeft de prefectuur van Doubs bekendgemaakt.

De zoektocht naar het toestel werd bemoeilijkt door de sneeuw in de regio, maar door de inzet van heel wat hulpdiensten en helikopters konden de brokstukken toch gevonden worden. Daarnaast werd ook een parachute gevonden.

Aan boord van het toestel bevonden zich twee mensen: een vrouw en een man. Het toestel is wel uitgerust met schietstoelen, dus is er hoop dat de twee het toestel tijdig hebben kunnen verlaten. Een grote zoekactie is aan de gang.