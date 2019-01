72-jarige vrouw vergiftigt haar partners met slaap- en sekspillen: “Ze draaide werkelijk alles door mijn eten”

Hasselt / Blankenberge -

“Een gevaar voor de maatschappij”, zo omschreef een bejaarde man zijn 72-jarige ex-echtgenote. De Limburgse vrouw, die ondertussen op de Blankenbergse zeedijk woont, moet vrezen voor een celstraf van drie jaar en een geldboete van 600 euro omdat zij haar ex-partners stuk voor stuk zou verdoofd hebben met benzodiazepines, ook wel gekend onder slaapmedicatie. De mannen werden telkens opgenomen in het ziekenhuis. In tussentijd zou zij er buitenechtelijke relaties op nagehouden hebben en plunderde ze verschillende bankrekeningen. Ze maakte slachtoffers in heel Limburg.