Werkstraf voor man die vrouwelijke collega belaagt: “Zo zou ik u graag eens willen neuken”

Opglabbeek - Een 33-jarige man uit Oudsbergen is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur wegens ongepast gedrag ten aanzien van een vrouwelijke collega op de werkvloer. Hij had met zijn hand tegen haar achterwerk getikt en haar hoofd bij de haren naar achter getrokken. Daardoor stond hij met zijn gezicht bijna tegen het hare en zei hij: “Zo zou ik u nu eens graag willen neuken”. De rechtbank veroordeelde hem voor seksueel intimiderend gedrag.

De feiten tegenover de twee jaar jongere vrouw uit Geel speelden zich tussen 1 en 18 april 2016 af in Hasselt. Het slachtoffer had aan de man gevraagd om haar met rust te laten, maar daar had hij blijkbaar geen oren naar. Er was ook een getuige van de feiten. De vrouw zou naar eigen zeggen door de man ook een betere functie met een betere vergoeding zijn misgelopen. Op het proces werd overigens duidelijk dat de beklaagde zelf eerst naar de politie was gestapt om een klacht in te dienen tegen de vrouw wegens laster.

In het vonnis stelde de rechtbank dat er geen hiërarchisch verband tussen beklaagde en slachtoffer bestond. De rechter bestempelde de feiten voorts als maatschappelijk onaanvaardbaar. Ze geven blijk van een gebrek aan respect voor andermans fysieke, psychische en seksuele integriteit, luidde het.

De man beschikte over een blanco strafblad en komt in aanmerking voor een werkstraf. Voert hij die niet binnen de termijn uit, dan wacht hem een celstraf van twee maanden. Aan de burgerlijke partij moet de dertiger 865 euro schadevergoeding betalen. Het slachtoffer had aanvankelijk meer dan 5.000 euro gevraagd, maar de rechtbank heeft dat bedrag dus gereduceerd.