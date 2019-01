Eenzaam berenwelpje achtervolgt vissers en vindt warme thuis

De Russische Sergei Ovchinnikov en zijn vader Alexei Ovchinnikov uit Perm waren samen aan het vissen toen plots een berenwelpje hun aandacht trok. Het dier was al even aan het ronddwalen en leek achtergelaten door zijn moeder.

Ze besloten het welpje te laten waar ze het gevonden hadden voor het geval de moeder nog in de buurt was, maar het begon hen te achtervolgen. Omdat er geen spoor was van de moeder en de welp hen bleef achtervolgen, namen ze het mee naar huis. Ze hadden schrik dat het welpje in de stad ging ronddwalen en dat kon gevaarlijk zijn. Ze zijn van plan om het dier aan de zoo te geven.