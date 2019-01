Dries Van Langenhove nog altijd niet verhoord in gerechtelijk onderzoek

Gent - In het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild & Vrienden is oprichter Dries Van Langenhove, die als onafhankelijk kandidaat de Kamerlijst van het Vlaams Belang in Vlaams-Brabant zal trekken, nog altijd niet verhoord. Dat werd uit goede bron vernomen. Het onderzoek is wel volop aan de gang, zegt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische, antisemitische en geweldverheerlijkende berichten gedeeld werden en maakte van Van Langenhove een bekend figuur. De onderzoeksrechter nam de leiding van het onderzoek en liet huiszoekingen uitvoeren bij verschillende leden van Schild & Vrienden. Ook bij Dries Van Langenhove werd een huiszoeking verricht en werd computermateriaal meegenomen.

Dat computermateriaal heeft Van Langenhove intussen teruggekregen, maar hij werd nog altijd niet verhoord in de zaak. “Het onderzoek is nog volop aan de gang. Over de inhoud kan niet gecommuniceerd worden in het belang van het onderzoek”, zegt de Gentse parketwoordvoerster An Schoonjans.