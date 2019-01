Wanneer herinneringen ophalen ontspoort in gescheld en bedreigingen: wat mag wel en niet in de ‘Ge zijt van...’-groepen? En wie is verantwoordelijk?

Pesterijen, ergernissen, pittige discussies, persoonlijke aanvallen of zelfs bedreigingen. In de Facebookgroep ‘Ge zijt van Kuurne oje’ passeerde het de voorbije weken allemaal. In de West-Vlaamse gemeente probeerde burgemeester Francis Benoit (CD&V) het op te lossen door ermee te dreigen te groep te laten opdoeken als er niet beschaafder met elkaar zou kunnen omgegaan worden. Maar wat is dat dan? Beschaafder met elkaar omgaan? Wie bepaalt dat, waar ligt de grens, wat mag wel en wat niet, en wie is er aansprakelijk als die grens overschreden wordt?