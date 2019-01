Opmerkelijk opsporingsbericht: Wie heeft Annabel en Prosper gezien?

Bertem -

Wie heeft Annabel en Prosper gezien? Het zijn twee ezels, mama en zoon, en ze verdwenen 20 dagen geleden uit een wei in Bertem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de beestjes. Wat er juist gebeurd is, is niet duidelijk: volgens de eigenares zijn de ezels niet uitgebroken en ook van inbraaksporen is er geen sprake.