‘Het blonde vergif’ in Berlijn: hoe de bloedmooie Stella haar eigen volk verraadde en duizenden joden de dood injoeg

Stella Goldschlag was jong, beeldschoon en getalenteerd. De wereld lag aan haar voeten. Of toch tot haar eigen afkomst in de weg kwam te zitten, want haar lichte lokken en blauwe ogen maakten haar niet minder joods voor de nazi’s van het Derde Rijk. Om aan deportatie te ontkomen maakte Stella een drastische keuze: samenwerken met de gestapo. Al betekende het de dood van vele anderen.