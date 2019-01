Sla niet in paniek als dit incassobureau je belt en dreigt met deurwaarder

Een incassobureau belt mensen op en zegt dat ze een deurwaarder zullen sturen wanneer je voor 18 uur ’s avonds niet hebt betaald. Ze handelen in opdracht van Beterprijs, een webshop waar je koopjes kan doen. “Leg de telefoon af en betaal vooral niet”, zegt Test Aankoop.

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) en Test Aankoop kregen al verschillende klachten. “Een secretaresse van het kantoor van gerechtsdeurwaarder Van Straten belt om te zeggen dat je een openstaande schuld hebt van rond de 174 euro. Indien je diezelfde avond vóór 18 uur niet betaalt, zal de gerechtsdeurwaarder langskomen om beslag te leggen. De hele manier van werken is behoorlijk intimiderend. En dus betalen veel consumenten snel de rekening om geen last te krijgen”, klinkt het.

De gerechtsdeurwaarder zou het geld innen in opdracht van Beterprijs, een website die mensen bestookt met mails over koopjes die te doen zijn, maar de naam Beterprijs wordt nergens gebruikt. Wel Delta Ltd, het bedrijf achter de website.

.@Testaankoop krijgt veel klachten over een vermeend #incassobureau dat zou werken voor de firma #beterprijs waarbij mensen verplicht worden iets te betalen dat nooit heeft bestaan.Ons advies: leg de telefoon af en betaal niet @VTMNIEUWS @vrtnws @HLN_BE @Nieuwsblad_be @Qmusic_BE pic.twitter.com/6UiOtnDkV9 — Simon November (@SNovember_TA) 9 januari 2019

“Beterprijs staat sinds 2018 op de grijze lijst van de Federale Overheidsdienst Economie. Dat wil zeggen dat de overheid het bedrijf als oplichters beschouwt en de site offline is gehaald”, zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie.

“Laat je niet intimideren als u zo een telefoontje krijgt en betaal zeker niet”, zegt het ECC.

Ook Test Aankoop geeft iedereen de raad om de telefoon af te leggen en zeker niet te betalen. “Ze hebben geen poot om op te staan. Vaak bellen ze zelfs mensen op die nooit iets hebben gekocht via de website.”

Bovendien staat Van Straten, het bedrijf dat de agressieve telefoontjes pleegt, niet geregistreerd als incassobureau in ons land en mag het sowieso geen geld terugvorderen.

Het ECC is duidelijk: als je een telefoon of een mail krijgt van Van Straten met de dringende vraag om te betalen, ga er dan niet op in. Ook al gebruikt het bedrijf dreigende taal. Mail wel eenmalig naar het bedrijf dat u de schulden betwist en hou de mail bij als bewijs.

Meld het voorval op meldpunt.belgie.be.